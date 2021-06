Aastajagu Tallinnas olnud Aida laevad loodavad lähinädalate jooksul oma tuleviku osas selgust saada

Tallinnas varsti pea aasta olnud AidaAura ja AidaCara pardal on mõlemal 80-liikmeline meeskond, mis roteerub teatub aja tagant. Turkov on varasemalt Ärilehele öelnud , et tegu tavapärase kruiisilaeva meeskonna suurusega ning meeskonnaliikmed roteeruvad vastavalt oma positsioonile.

AidaCara on kahest Eestis olevast laevast vanim, ta on valminud 1996. aastal, mahutades kuni 1339 reisijat. Laeval on 11 tekki, neist üheksal asuvad kajutid. Viimaseid on laeval kokku 590. AidaAura on valminud 2003. aastal, ta mahutab kuni 1300 reisijat, laeval on kaks tekki, millest kümnel asuvad kajutid. Viimaseid on laeval 633.