GameStopi saaga: aasta üks metsikumaid aktsiahinnaralli-lugusid pole kaugeltki läbi

Paljud WallStreetBetsi liikmed said aru, et kui nad üheskoos hinda kergitavad, peavad riskifondid nood müüdud aktsiad kallima hinnaga tagasi ostma, mis kergitab hinda veelgi.

Põhjuseid on mitu, kuid üks olulisemaid on suur konkurents videomängude turul ning järjepidev digimängumüügi kasv.

GameStop on Ameerika videomängude ja mängukaupade müüja, mille kaupluseid leidub ka Euroopas. Kuid viimastel aastatel pole ettevõttel just kõige paremini läinud.

Sel korral said riskifondid muidugi üsna valusalt kõrvetada, sest ei suutnud arvestada võimalusega, et väikeinvestorid ühinevad riskifondide vastu ja suudavad GameStopi aktsia kõrgustesse viia.

Tenev loomulikult eitas turuga manipuleerimist ja kinnitas, et Citadelil pole selle otsusega mingit seost. See olevat olnud “riskijuhtimisotsus”, mille Tenev võttis vastu “erakorraliste asjaolude” tõttu.

Möödunud aasta lõpuks lõpuks omas Gill 10 000 GameStopi aktsiat. Tänavu jaanuaris suurendas ta oma osalust 50 000 aktsiani ning veebruari keskel 100 000 aktsiani. Praeguse hetke seisuga on need aktsiad väärt 28 miljonit dollarit.

Gill oli aga veendunud, et GameStopi aktsia on alahinnatud ning ta teenib sealt vähemalt 10 korda. Tollal ei osanud ta isegi unes näha olukorda, kus GameStopi aktsia võiks tõusta lausa sellistesse peadpööritavatesse kõrgustesse.

Üks on kindel, riskifondid on sellest õppetunnist õppust võtnud ja on edaspidi ettevaatlikumad ning midagi sarnast me tulevikus enam näha ei saa.

Fondi asutaja Gabe Plotkin panustas suurelt sellele, et GameStopi aktsia hind kukub, kuid tänu väikeinvestoritele, kes omavahel WallStreetBetsi foorumis ja Discordis teavet jagasid, tõusis hind jaanuaris peadpööritavatesse kõrgustesse. Selle tulemusel oli Melvin Capitali investeeringute kahjum jaanuaris 53% ning fond vajas hädasti välist abi, et saaks jätkata.

GameStopi aktsiarallist on valmimas raamat ja film

GameStopi aktsiatega toimunu jäi silma ka kirjanikule Ben Mezrich, kes lubas sel teemal raamatu kirjutada ning müüs ekraaniseerimisõigused juba MGM-ile, mis sellest siis tulevikus filmi teeb.

Mezrich on avaldanud üle 20 raamatu, tuntumad neist “The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook”, “Betrayal” (mille põhjal valmis film “The Social Network”) ja “Bringing Down the House: The Inside Story of Six MIT Students Who Took Vegas for Millions”, mille põhjal valmis film “21” Kevin Spacey'ga peaosas.

Kas aktsiaralli on läbi?

Kaugeltki mitte. Kuigi pärast Robinhoodi kauplemisplatvormi piiranguid kukkus aktsia hind taaskord (veebruaris 40-50 dollarit aktsia kohta), siis märtsi alguses läks lahti uus ralli ja GameStopi aktsia hind tõusis taas üle 250 dollari.

Selle loo kirjutamise hetkel on ühe GameStopi aktsia hinnaks 285 dollarit (avaldamise eel 233,34 – toim.)

Nii nagu Ameerika mäed ei ole kõigi jaoks, on ka võimalusega GameStopi aktsiatelt teenida. Mõned võidavad, teised kaotavad, tavaliselt need, kel närvid järgmise kukkumise ajal vastu ei pea ja...

Kindlasti tasub silma peal hoida Redditi WallStreetBets foorumil, mis on ideaalne koht “meemiaktsiate” jaoks. Reddit on nimelt üles ehitatud nii, et sisu näidatakse poolthäälte järgi ehk inimestele kuvatakse seda, mida nad kuulda/näha tahavad. Kui te järgmise hüsteeria tekkimise hetke õigel ajal ära tabate, võite te teenida päris head raha.

Kuid tasub meeles pidada, et WallStreetBetsil hoiavad täna silma peal ka professionaalsed investorid, kes teenivad tihti amatöörinvestorite arvelt. Kogenud investorid teavad, millal on õige aeg väljuda ning amatöörinvestorid on tihti need, kes jäävad siis valel hetkel “kotti hoidma”. Kõik jälgivad täna WallStreetBetsi foorumis toimuvat kullipilgul.

Osta, müüa või hoida?

GameStop võib tunduda paljude väikeinvestorite jaoks suurepärase võimalusena raha teenida, kuid tänu suurtele hinnakõikumistele peitub siin ka suur risk. Toimub sisuliselt puhtal kujul hasartmäng. Paned raha sisse ja tõmbad kangi...

300 dollarile läheneva hinna juures ei soovita igatahes GameStopi aktsiasse investeerida. Kui teil juba on GameStopi aktsiaid, siis tasub need maha müüa ja otsida mõni stabiilsem, pikaajalist tootlikust lubav aktsia. Analüütikud on valdavalt ühel meelel, et GameStopi aktsia hakkab varsti taas kukkuma.

Viimane, 23. märtsil avaldatud GameStopi kvartaliaruanne näitas 5,5% suuremat kasumit, 1,34 USD aktsia kohta. Samal ajal ettevõtte tulud langesid 3% võrra 2,1 miljardi dollarini. See loomulikult ei ole investorites just eriti suurt usaldust äratanud.

Samal ajal tegeleb GameStop restruktureerimisega, et digikesksel turul konkurentsivõimeline olla. Milline on tulemus, saab järgmisel aastal näha. Keith Gillil ja paljudel teistel väikeinvestoritel on igatahes jätkuvalt usku GameStopi tulevikku.

Üks on kindel, see pole veel GameStopi loo lõpp!