Ekspert annab nõu: kas müüa autot ise või automüüja kaudu?

Koroonaviiruse levik on tekitanud autoturul olukorra, kus pered soetavad endale üha sagedamini ka teise või kolmanda sõiduvahendi, et vältida ühistranspordis teiste inimestega kokkupuutumist. Paljud sellised autoostjad on eelistanud uute autode kõrval just kasutatud autosid, selgitab Amservi kasutatud autode müügijuht Raivo Rumberg. "Ainuüksi esimeses kvartalis müüdi Amservis kasutatud autosid 17% enam kui 2020. aasta samal perioodil," lisab ta.

"Kui auto iseseisvalt müüki pannakse, eeldatakse, et protsess on vahendajata kiirem ja kontrollitum. Seda tihti selle hetkeni kuni ostja avastab peale tehingu läbiviimist puudused, millest ka müüja ise alati teadlik ei olnud. Edasisele võivad järgneda lõputud vaidlused või koguni ostja soov auto müüjale tagastada," kirjeldab Rumberg ning toob välja, kuidas eeltoodud stsenaariumi ohvriks mitte langeda.

Autoga seotud dokumenteeritud ajalugu ja heas korras sõiduk on olulised aspektid, mis aitavad Rumbergi sõnul tagada, et peale tehingut ei ilmu ootamatuid üllatusi. "Auto ajaloo selgekstegemine võib olla tõsine detektiivitöö," teab Rumberg rääkida. "Inimesed, kes on meie juurest kasutatud auto soetanud, on üllatunud, aga tänulikud, et neile koos autoga korraliku "kirjanduse" kaasa anname," selgitab ta.