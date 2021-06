Tarbimislaenude intressid on aastaga odavamaks läinud, aga ületavad ikka pea kolmekordselt euroala keskmist

Lühiajaliste tarbimislaenude intressid ületavad Eestis ja Lätis pea kolmekordselt euroala keskmist, aastaga on need siiski paari protsendipunkti võrra langenud. Pankade teatel kujuneb intress riski ja tarbijakäitumist arvesse võttes, keskpanga hinnangul on kõrgete intresside taga vähene konkurents ja riski suurendavad madalad sissetulekud, kirjutab ERRi uudisteportaal