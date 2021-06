Erinevad piirangud takistavad. Venemaa kodanikud tunnevad aina suuremat huvi meie kinnisvara vastu, aga tehinguni ei jõuta

Aroni hinnangul pole tegelik huvi Ida-Virumaa kinnisvara vastu langenud, aga tehingute aktiivsuse languse taga on Eesti kinnisvara hinnatõus ning koroonaviirusest tulenevad reisipiirangud. „Kui kohapeale sõitmine pole võimalik, siis otsitakse alternatiivseid lahendusi kinnisvaraga tutvumiseks ja tehingu vormistamiseks. Kasvanud on maaklerite osatähtsus - leitakse endale Eestis tegutsev usaldusväärne kontaktisik, kes aitab leida ostja kriteeriumitele sobiva kinnisvara. Kasutatakse ka videokõne võimalust kinnisvara ülevaatamiseks ning maaklerid toodavad spetsiaalseid distantsilt objektiga tutvumiseks mõeldud videoid," tõi Aron välja.

Aasta tagasi turule tulnud võimalus sõlmida tehing distantsilt notariaalse kaugtõestamise kaudu enamikele Venemaa elanikele ei sobi, sest selle eelduseks on Eesti ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu.

Kinnisvara24 on 2018. aastal loodud Eesti suuruselt teine kinnisvaraportaal, mida külastab igakuiselt üle 450 000 külastaja. Hetkel on portaalis müügil 44 suvilat ja 159 maja, mis asuvad Ida-Virumaal. Kinnisvara24-s on kokku üle 16 200 kuulutuse.