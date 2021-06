T1 omanik jäi mullu hiigelkahjumisse, kuid juhti see ei morjenda: usume, et 2021. aasta tuleb meile erakordne

Pro Kapitali kahjum oli mullu 59,7 miljonit eurot. Tegemist on Tallinna börsiajaloo suuruselt teise kahjumiga. Kehvemini on läinud vaid Tallinkil - sarnaselt Pro Kapitalile möödunud aastal. Tallinki kahjum karmil pandeemia-aastal oli lausa 108,3 miljonit eurot.

Vaatamata pealtnäha väga kehvale majandusolukorrale, on Pro Kapitali tegevjuht Paulo Michelozzi siiski mõõdukalt optimistlik. Ta toob välja, et 2020. aastal ei valminud Pro Kapitalil ühtegi uut arendusprojekti, müüdi vaid vanade projektide jääke. See-eest tänavu peaksid valmima nii Kalaranna Kvartal kui ka Ratsuri Majad. "Hoolimata kontrolli kaotamisest T1 Mall of Tallinn keskuses, usume, et 2021. aasta tuleb meile erakordne. Meie ootused realiseeruvad peamiselt aasta teise poole finantstulemustes," märgib Michelozzi.

Michelozzi näeb ka, et koroonapandeemia tõttu muutunud maailm võib Pro Kapitalile kasuks tulla: "Kuigi paljud majandussektorid on kahju kannatanud, kaasa arvatud rendi- ja majutussektorid, on mõju kinnisvaraturule olnud siiani täiesti vastupidine. Inimesed teadvustavad ja väärtustavad enam oma kodust keskkonda. Kaugtöö või hübriidne töökorraldus ning kodus õppimine on esile toonud uusi ootusi, mis muu hulgas on kasvatanud nõudlust elukinnisvara järele."