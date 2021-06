LUGEJA KÜSIB | Maskikohustust enam riigis ei ole, miks mu tööandja seda nõuab?

Kindlasti saab iga töötaja üle küsida, miks tööandja nõuab maski kandmist tööruumides. Tööandja otsusele isikukaitsevahendite kasutamise kohta eelneb töökeskkonna riskianalüüs. See tähendab, et tööandja teeb kindlaks, millised ohutegurid töökeskkonnas esinevad. Sealhulgas hinnatakse bioloogilisi ohutegureid ja nende hulgas võimalikku koroonaviirusega nakatumist.

Tööandjal on kohustus töötajaid töökeskkonna riskide hindamise tulemustest teavitada ning selgitada töötajatele, millised on võimalikud ohukohad (nakkusoht konkreetses ettevõttes, konkreetset tööd tehes) ning milliseid meetmed rakendatakse. Tööandjal on õigus kehtestada ettevõttes õigusaktides ettenähtust rangemaid töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Ehk ka siis, kui avalikes kohtades enam maski kandmist ei nõuta, saab tööandja seda teha oma ettevõttes. Sel juhul on tööandjal õigus nõuda töötajalt isikukaitsevahendi kasutamist ja töötajal on kohustus seda ka kasutada.