Rekordarv töid! Kuldmuna 2021 finalistid on teada

Audio- ja videožürii juhi Nikolai Mihailišini sõnul oli üldine tase hea. „Kuna aasta oli pikk ning esitatud töid seetõttu palju, on shortlist seekord juba omaette saavutus. Žürii oli oma valikutes üksmeelne ning arutelud olid põhjalikud. Eriti meeldisid aga lahendused, kus oli näha kliendi usaldust ja turundaja julgust piire kombata,“ sõnas Mihailišini. Tema sõnul COVID-19 keskset teemat ei moodustanud, küll aga oli see märksõnaks mitmetes töödes.

,,Tänavusele Kuldmunale esitati rekordarv töid, mis tõestab, et inimestel on huvi Kuldmunal end proovile panna. See ei tee küll žürii tööd lihtsamaks, aga annab konkursile kaalu. Aitäh žürii esimeestele ja liikmetele, kes aitavad valdkonna parimad välja selgitada,” ütles TULI tegevjuht Anniken Haldna.