FOTOD | Eesti ühes suuremas kinnisvaraarenduses algas neljas etapp. Mis sinna kerkib?

„Uus-Mustamäe on nii Bonava kui ilmselt ka kogu Eesti käimasolevatest elamuarendusprojektidest mahukaim – hetkel on siin kokku ehituses 340 uut kodu ja neljanda etapi käivitamisega suureneb maht lähiajal veelgi," kinnitas Bonava Eesti tegevdirektor Timo Riismaa.

„Sel sügisel saavad sissekolimiseks valmis teise etapi ehk Aiandi 8 kodud, samuti anname üle Aiandi 10 ja 12 uued kodud Lumi Capitalile kuuluvates üürimajades. Lisaks valmib mitmekülgsete sportimis- ja ajaveetmisvõimalustega 7000 m2 park, mis on mõeldud ühiseks kasutamiseks kõigile ümbruskonna elanikele. Iga valmiv etapp lisab piirkonnale veelgi väärtust juurde. Seega jätkame Uus-Mustamäel täiskäigul ning kogu naabruskond 900 koduga valmib järgneva viie aasta jooksul," lisas Riismaa arendusplaane kommenteerides.

Bonava Eesti müügi- ja turundusjuhi Lauri Laanoja sõnul on Mustamäe kaasaegseim uusarendus võitnud klientide poolehoiu. „Piirkonda eelistavad koduostjad, kes soovivad elada suuremast linnakärast veidi eemal, kuid kelle jaoks on oluline terviklik elukeskkond ja kiire ühendus südalinnaga. Aiandi 9 kodudes on esindatud kõik Uus-Mustamäele omased kaasaegsed mugavused, kuid samas pakume siin veelgi enam valikuvõimalusi ka nõudlikumale maitsele. Selleks toome turule 4-kordse premium-elamu koos mitmekülgsemate siseviimistlusvalikute ning nutikodu lahendusega," lisas Laanoja eeliseid selgitades.