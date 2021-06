TABEL | Milline pealinna korter on tegelikult hea üüriinvesteering? Üllatusi on mitmeid

Parema tasuvusajaga üürikorterite hulka kuuluvad veel ka Nõmme ja Pirita ühetoalised ning Nõmme kolmetoalised. "Eeldus, et kahetoaline on kõige nõutum kraam, vastab tõele nii üürnike kui ostjate seas," rõhutas Saksing. "Kuid see ajab ostuhinna kõrgeks ja tulususe madalamaks. Niiöelda kindla peale minek, kesklinna kahetoaline, tasub end ära keskmiselt 20 aastaga."

II pensionisamba raha turuletulek on Saksingu kinnitusel lisanud üksjagu uusi, omal käel üüriinvestorina kätt proovivaid inimesi. "Meie ärile oleks kasulik öelda, et muidugi ostke kokku, ostke kõike mida saate, aga see poleks õige," märkis Saksing. "Ootustele ja ohtudele tuleb väga realistlikult otsa vaadata. Ühe-kahe korteriga askeldades on riskid väga suured, üks halb üürnik või õnnetusjuhtum võib investeeringu miinusesse viia."