Maailmakuulsaid kaubamärke litsenseeriv Eesti-USA idufirma pööras pilgu Lottele

Eesti ja USA juurtega idufirma Brainbase on tehnoloogiaplatvorm, mis aitab ettevõtetel registreerida oma kaubamärke ja kaitsta ettevõtetele kuuluvat intellektuaalset vara. Ühe ameeriklase ja kahe eestlase käima lükatud firma hakkas Eestis toimetama hiljaaegu. Firma lähimad investorid on Soomest, nendeks on Muumitrollid. Ent maailmaturul on nad seotud väga tuntud nimedega: Hello Kitty, Crayola, Van Goghi muuseum, BuzzFeed ja MGM. Sellesse nimekirja võib peagi sattuda ka Eestis armastatud Lotte kaubamärk, nüüd on Brainbase pööranud oma pilgu just sellele.

Kuid mis on täpselt litsenseerimine? Kaubamärk ja sellega seotud tooted on intellektuaalne vara, mida leidub igal pool maailmas. „Kui tunned seda valdkonda ja lähed poodi, siis näed, et enamiku tooteid pole selle kaubamärgiga seotud inimesed ise tootnud. Maailmas on väga palju mainekaid tootemarke, mille vidinad on keegi teine tootnud. Need ongi litsenseeritud tooted,” selgitas Tolkatšjov.