LHV kodulaenuhaldur: oleme lubanud, et saadame esimese laenupakkumise juba 24 tunni jooksul ja peame sellest kinni

Viimane aasta on olnud kinnisvaraturul eriti aktiivne. Korterid lähevad müügiks nagu soojad saiad ja inimesed uurivad vahetpidamata oma laenuvõimaluste kohta. Kuidas see kõik kodulaenu halduri tööd on mõjutanud?

Turg on tõepoolest olnud väga aktiivne ja me tunnetame selliseid muutusi tegelikult päris hästi. Mida rohkem tehinguid ümberringi tehakse, seda emotsionaalsemaks ka kliendid muutuvad. Teame ju igaüks, et kui meile midagi väga meeldib, tahame seda nüüd ja kohe – nii on ka kodudega. Kliendid hindavad väga kiiret teenindust ja see on olnud alati ka meie prioriteet. Oleme LHV Panga poolt lubanud, et saadame esimese laenupakkumise juba 24 tunni jooksul ja peame sellest ka kinni. Aprillis näiteks said enamik laenutaotlejaid vastuse oluliselt kiiremini, kui meie keskmiseks pakkumise tegemise ajaks oli 19 tundi. See on päris kiire tase. Kui vaja, pingutame topelt, aga oma teeninduskvaliteedis me järeleandmisi ei tee. Seega, kui olla kodulaenuhalduri rollis, on tööd muidugi rohkem, aga kui kliendi rollis, siis nemad saavad endiselt parima teeninduse osaliseks.

Kas laenu võtmise protsessis on ka seepärast muutusi olnud? Hinnad võivad ju lühikese ajaga tõusta ja hindamisaktid on n-ö vananenud.

Kliendi jaoks on laenu võtmise protsess endine. Muidugi võib kodu hind ka lühikese ajaga tõusta, kuid näeme sageli ka projekte, kus hind on turuväärtusest kõrgem. Siinkohal ongi meie ülesanne olla koduostjatele nõuandjaks, pakkuda välja võimalusi ja jõuda koos parima võimaliku lõpptulemuseni. Meie küsime hindamisakti ühe korra enne laenulepingu sõlmimist. See on väga oluline eelis uusarenduste puhul.

Kui palju on märgata muutusi klientide käitumises, kas laenuotsused on ikka endiselt läbimõeldud ja kaalutletud?