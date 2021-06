Internetioste saab nüüd kinnitada biomeetriaga. Selle kasutamine aina kasvab

„Internetis pangakaardiga oste tehes on lisaturvalisuse meetmena suunatud kliendid siiani internetipanka, kus on tulnud oma ost kinnitada. See on taganud kahekordse kinnitamise ja aidanud ära hoida kaardiandmete kuritarvitamist, kuid kliendi jaoks on see lisasamm olnud mõnevõrra tülikas. Muutsime selle nüüd kiiremaks ja mugavamaks. Oste Mastercard SecureCode'i või Verified by Visa programmiga liitunud e-poodides saab nüüd kinnitada ka biomeetriaga," sõnas Swedbanki eraisikute kaartide valdkonnajuht Kaari Aasrand.