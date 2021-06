Iseteeninduskassa määrab peagi kaalutava toote tüüpi ja ostja vanust

Olulise täienduse saavad poodides olevad iseteeninduskassad, mis suudavad kaalutavaid tooteid, näiteks tomateid või kartuleid juba automaatselt tuvastada ja inimene ei pea seda minema toodete menüüst otsima. Samuti suudavad iseteeninduskassad peagi automaatselt tuvastada kliendi vanust vanusepiiranguga toodete ostmisel.

Esimesed pilootpoed Baltikumis on juba töös

Täna on iseteeninduskassade põhiline kasutegur inimeste jaoks aja kokkuhoid. Järjekorras oodata pole vaja ja poest on võimalik kiirelt peale vajalike toodete valimist väljuda. Viiruspandeemina on sellele lisanud kontaktide vältimise soovi, seega on suurenenud ka vajadus kontaktivabamate lahenduste järele.

Baltikumi suurima jaekaubandustehnoloogiaettevõtte StrongPoint Baltikumi tegevjuhi Rimantas Mažulise sõnul on sellised tehnoloogiad Baltikumis juba kasutusel ja nende laiem turuletulek vaid aja küsimus. Näiteks on Leedus kasutusel kassad, mis suudavad kaalutavaid tooteid automaatselt tuvastada ning Eestis on juba täna saadaval lahendus, mis määrab vanusepiiranguga toodete ostmisel kliendi vanuse automaatselt.

„Vanusepiiranguga toodete ostmisel vanuse määramiseks on Keila Tarbijate ühistu kaupluses kasutusel näotuvastustehnoloogia. Lahendus on esmalt muidugi kontaktivaba, kuid lisaks sellele säästab see taaskord kliendi aega, kuna teenindaja ei pruugi vanuse kontrolliks alati saadaval olla,“ rääkis Mažulis.

Vähem ekraani katsumist

Rimantas Mažulise sõnul on need tehnoloogiad veel algstaadiumis, kuid juba on klientidelt ja poodide töötajatelt nende kohta rohkelt positiivset tagasisidet saadus. Ennekõike on inimestele meelepärane see, et ekraani puutumise vajadus väheneb taoliste lahendustega märkimisväärselt ja lisaks säästavad need inimeste aega.