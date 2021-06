Kinnisvaraturgu raputav Eesti idufirma jõudis maineka idufirmade võistluse finaali

Kui võistluse esimeses voorus võis oma hääle lemmikettevõtte poolt anda igaüks, siis finalistid selgitati välja ekspertidest koosneva žürii põhjal. "Ka publikuvoorus saime sadu hääli, mille eest oleme igale hääletajale väga tänulikud," sõnas Rendini tegevjuht ja asutaja Alain Aun. "Tore on aga näha ka seda, et lisaks tavakasutajatele oleme suutnud oma idee kasulikkuses veenda ka professionaalset žüriid," lisas ta.

Euroopa tippinvestoritest ja investeerimisfondide juhtidest koosneval žüriil on kõige keerulisemad otsused alles ees. Nad peavad ettevõtete kasvupotentsiaali ja ideede uudsust arvestades igas võistluse kategoorias välja selgitama parima ettevõtte. Kokku on võistlusel 23 kategooriat, seega tööpõld on lai.

Rendin pääses finalistide hulka kinnisvaratehnoloogia (ing k prop-tech) kategoorias. Peale eestlaste on samas kategoorias finalistide hulgas veel neli ettevõtet. Kolm tükki neist - Home Made, Orbital Witness ja HomeHero on pärit Ühendkuningriigist, lisaks on konkurentsis ka Hispaania ettevõte Tiko.

Kui varasemalt on võitjad välja kuulutatud suurel auhinnagalal, siis sel aastal toimub võitjate välja kuulutamine 24. juunil virtuaalsündmuse vahendusel.

The Europas Awards on 2009. aastal loodud auhinnasari, mille eesmärk on välja selgitada Euroopa kõige suurema potentsiaaliga iduettevõtted. Teiste seas on seal varasemalt tiitleid võitnud Spotify, Transferwise, Soundcloud ja Pipedrive.