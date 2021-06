PÄEV BÖRSIL | Tallinna börsi suurimad ettevõtted värvusid esmaspäeval punaseks

Pro Kapitali aktsia kukkus seetõttu pea 10 protsenti, 1 euro peale. Samas on aktsia endiselt väärt rohkem kui enne T1 keskuse pankroti välja kuulutamist. Tol hetkel maksis aktsia 0,98 eurot. Võib öelda, et kummalised on nii peale T1 pankroti välja kuulutamist aset leidnud aktsiahinna tõus kui ka nüüd aset leidnud pea sama järsk langus - kogu perioodil ei ole sisuliselt mitte midagi muutunud, sest majandusaasta aruanne oli, tõsi - auditeerimata kujul, tegelikult ka varem olemas.