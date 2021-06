Tohutule edule järgnes suur langus. Ettevõtja kaotas pea 90 protsenti oma varast

COVID on tagasi tõmmanud ja lapsed tagasi koolis, kuid Cheni firmat tabas ka Hiina riigi poolt tulnud löök - nimelt ei meeldi riigi juhtidele veebi teel õpetamine sugugi. Nõnda on tema firma aktsia hind langenud aasta algusega võrreldes 90%.

Veel veebruaris oli ettevõtte aktsia hind 103 dollarit, täna on see 16 dollarit. Nii kukkus mehe isiklik vara järsult - 16 miljardi pealt 1,5-le miljardile.

GSX Techedu on Hiina firma, mis pakub online-õpet ja tuutorite teenust. Nad pakuvad ka võõrkeelte koolitusi ja kursuseid täiskasvanutele. COVID-19 tipul oli see väga populaarne teenus.

Hiina president Xi Jinping on aga survestamas haridussektorit ning väidab, et koolipäevajärgne õpe mõjub lastele halvasti. Techedu pidi sulgema online-õppe kolme kuni kaheksa aastastele. Nad on pidanud koondama kolmandiku töötajaist. Ei ole lihtne olla edukas Hiina riigis.