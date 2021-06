Auditi karm tulemus: sihtasutus on mitmel juhul jaganud laene kriisimõjust sõltumata ega ole kohelnud laenutaotlejaid võrdselt

Samuti ei teinud MES laene väljastades tihtipeale selgeks, kas laenuvajadus oli põhjustatud just COVIDi-kriisist. Auditi käigus tuvastas Riigikontroll veel, et sihtasutus on kohelnud laenutaotlejaid erinevalt, küsides mõnelt ettevõttelt üksikasjalikumat teavet kui teistelt.

Ehkki laenusaamise peamiseks eelduseks sätestati COVID-19 levikuga kaasnev kahjulik majandusmõju, tuvastas Riigikontroll, et kümne taotluse puhul anti laenu ettevõtetele, kes märkisid, et nemad ei ole viirusest tingitud kriisi mõju täheldanud. Sellistele taotlustele kulus 5 miljonit eurot laenuraha. Kokku jagati taotlejaile 86 miljonit.

„Enam kui poolesaja laenu taotleva ettevõtte puhul piisas kriisi mõju tõestamiseks väitest, et pank ei laena ettevõttele raha," kommenteeris riigikontrolör Janar Holm. „Paraku ei selgitanud sihtasutus välja, kuidas on laenuvajadus konkreetsetel juhtudel põhjustatud koroonaviirusest tingitud kriisist."

Enamik neist rohkem kui poolesajast ettevõtetest (41) soovis ja sai investeerimislaene kokku 17 miljoni euro ulatuses. Nende hulgast 14-l laenu saanud ettevõttel käive kriisi ajal hoopiski kasvas ja see oli ka Maaelu Edendamise Sihtasutusele esitatud finantsandmete põhjal ennustatav.

„Audit näitas, et sihtasutus ei kontrollinud tihtipeale ettevõtete väiteid, et nad pangast laenu ei saa või et panga pakutavad tingimused oleks ebamõistlikud," selgitas riigikontrolör Holm. „Samas oli just see, et ettevõttel ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata või see oleks ettevõttele liiga koormav, üheks laenu saamise eeltingimuseks."

MESi praktika tõendamisel, et pangad ei ole nõus ettevõttele laenama, oli ebaühtlane. Kui mõni laenutaotleja esitas viis keelduvat otsust pankadelt, siis teine vaid ühe. Leidus neidki, kes jätsid info esitamata ja sihtasutus leppis sellega. Teisalt oli laenutaotlejate seas ettevõtteid, kellelt MES pankade keelduvate laenuotsuste esitamist otsesõnu nõudis.