Delfi rikkus head ajakirjandustava

Delfi vastas Pressinõukogule, et parandas artikli pealkirja pärast avaldamist Fortumo palvel. Delfi märkis, et muid nõudeid ega täpsustusi kaebaja toimetusele ei esitanud. Delfi lisas, et ei anna artiklis ühtegi omapoolset hinnangut, kaebaja seisukoht on kajastatud ja artiklist on üheselt arusaadav, et uudise algallikas on Äripäev.