Kena kingitus tulemas. Eesti Energia võib Narvas puidu põletamiseks saada 10 miljonit eurot toetust

Sisuliselt tähendab see, et kui seadusemuudatus riigikogus vastu võetakse, võib valitsus teha niisuguse toetusmeetme, millest saaks kasu ainult Eesti Energia. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et see ongi plaanis.

"Üks peamistest põhjustest on Narva küttehind, mis tänu CO 2 hinnale on oht, et märgatavalt kasvab. Biomass saaks kindlasti hoida seda hinda stabiilsena. Teiseks meil on kindlasti vaja tagada, et olemasolevad katlad oleks töös. Ja kui seal saab kasutada taastuvat ressursi, siis kindlasti on võimalik neid katlaid rohkem töös hoida," rääkis Aas.