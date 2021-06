ERIALi asi jõudis kohtusse: 40 köidet materjali ja 7000 pealtkuulatud vestlust

ERIALi uurimise tulemusena koostatud toimikutel on kokku 40 köidet ning pealtkuulatud vestlusi on 7000 helifaili jagu. Toimikutel on ka täielik koopiate tegemise keeld, mistõttu on kaitsjatel keeruline anda oma klientidele ülevaadet, mis materjali on nende kohta jälitustegevuse käigus kogutud. Lisaks sooviksid kaitsjad näha kogu jälitustegevusega kogutud materjali, mida prokurör neile aga andmete kaitsmise tõttu lubada ei taha.