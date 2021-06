Soome-Eesti suunal õitsenud spaaturism vajus kokku, aga see on asendunud uue trendiga

Soomlased on traditsiooniliselt suundunud Eestisse, et oma keha eest soodsalt hoolt kanda. Trend näitab aga, et terviseturism kliinikutesse on vähenenud ja seda mitte ainult pandeemia tõttu.

Eesti silma- ja hambakliinikute juhid ütlevad, et Soome klientide arv on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud.

„Kaheksa aastat tagasi oli Soome klientide osakaal umbes seitse protsenti, kuid 2018. aastal vaid 3,2 protsenti ja see langeb igal aastal. Sel aastal on koroonapandeemia tõttu olnud osakaal vaid 0,8 protsenti," ütles Helsingin Sanomatile Kliinik 32 hambaarst ja Eesti hambaarstide liidu esimees Piret Väli.