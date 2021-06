Terve tänava omanik Kuressaares ei ehita ise, aga ei lase teistel ka

Eraisikutest kuulub kõige rohkem maad Saaremaal pensionärist prouale Aine Kaljustele. Ta on endine põllumajandusettevõtja ja piimatootja, kes läks eelmise majanduskriisi ajal tervise pärast pensionile. Nüüd tegeleb proua Aine käsitööga, kuid see ei tähenda, et talle kuuluv üle 600 jalgpalliväljaku jagu maad jõude seisaks.