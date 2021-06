Swedbanki kliendid ostsid Balti ning meemiaktsiaid. Tesla väärtpaberitest loobuti

Mitme ostuedetabeli tipus trooniva aktsia populaarsusele on võrdlemisi loogilised seletused. Merko Ehituse aktsionärid kiitsid heaks dividendi, mis on 1 euro aktsia kohta. Ehituskontsern maksab eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja 17,7 miljonit eurot. Samas ei heidutanud Swedbanki kliente LHV hinnang, et Merko aktsia võiks olla märkimisväärselt odavam.

Ostuedetabelis teisel kohal olev Leedu energiavaldusettevõte Ignitis Grupe avaldas börsiteates, et on esimeses kvartalis teeninud 37,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on ligi 70 protsenti rohkem kui aasta varasemal perioodil.

Samas on ostuedetabeli esiotsas ka mõnevõrra kummalisemaid aktsiaid. Näiteks Tallinna Sadam teatas, et võrreldes mullu esimese kvartaliga kaotasid nad käibes 10 protsenti ning puhaskasum langes kolmandiku võrra. Siiski võib eeldada, et koroonapandeemia taandumine mõjub Tallinna Sadama majandustulemustele positiivselt.

Meemiaktsia GameStop oli eelmisel kuul tõusutrendis. Turuosaliste sõnul suruti paljud langusele panustanud kauplejad nurka, mis tähendas, et nad olid sunnitud aktsiat tagasi ostma.

Tesla avalikustas, et aprillis langes nende sõidukite müük Hiinas võrreldes märtsiga 27 protsenti. Hiina turg on Tesla jaoks muutunud üha olulisemaks: esimeses kvartalis andis see lausa 29 protsenti Tesla käibest. Võimalik, et mitmed investorid otsustasid seetõttu Tesla aktsiatest loobuda.

Seevastu müügiedetabelis teisel kohal "trooniv" Hiina elektriautode tootja Nio teatas, et alustab autode müügiga Norras. Esimesed tarned peaksid Norrasse jõudma septembris. See pööras mitu kuud langustrendil olnud aktsia taas tõusuteele. Sellele vaatamata otsustasid paljud Swedbanki kliendid Nio väärtpaberid maha müüa.