„Kui me peatasime ajutiselt Tallinna–Stockholmi laevaliini eelmise aasta 14. märtsil, katkestades üle mitme aastakümne elulise tähtsusega veeühenduse meie kahe riigi pealinna vahel, ei arvanud me hetkekski, et meil kulub ligi poolteist aastat selle ühenduse taastamiseks. Selle liini suletud oleku ajal oleme andnud endast parima ühenduste hoidmiseks, võimaldades autodega reisijatel sõita Rootsi meie kaubalaevade pardal Paldiski–Kapellskäri liinil, opereerides ajutiselt Tallinna–Stockholmi–Riia kolmnurkset laevaliini meie ristluslaevaga Victoria I, ning võimaldades meie reisijatel reisida Rootsi Soome kaudu, kus ja millal võimalik. Aga mitte miski ei asenda otseühendust, mistõttu on mul väga hea meel, et pandeemiaolukord on sedavõrd paranenud ja riiklikud vaktsineerimiskavade tempod on edenenud sedavõrd, et karantiinivaba* reisimine Eesti ja Rootsi vahel saab reaalsuseks alates 1. juulist, ning meil on viimaks võimalik vastu tulla kasvavale reisijate nõudlusele ja taasalustada selle olulise liini opereerimist,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.