Merko Läti tütarfirma vastu esitati pea 300 000 euro suurune hagi

Merks ei ole täisühingu arvestuse pidajana esitanud ettevõtte tulude, kulude ja kasumi arvestust kohe pärast ehitusprojekti üleandmist. Samal ajal järeldatakse täisühingu 2019. aasta majandusaasta aruandes sisalduva teabe põhjal, et täisühingu 2019. aasta finantskahjumiks hinnati veidi üle 1 miljoni euro. Vastupidiselt lepingus sätestatud tingimustele ei ole Merks koostanud ja esitanud täisühingu aastaaruannet, mis kajastaks tema finantsseisundit ja võimaldaks teha järeldusi täisühingu tegevuse tulemuste kohta. Täisühing on projekti ellu viinud ja seega ei teki enam tema äritegevusest tulenevat tulu ning järeldatakse, et ei esine tingimusi, mis võiksid 2020. aastal täisühingule kasumit tuua.

Merksi poolt menetluses antud selgituste kohaselt võib järeldada, et Merks on ehitise teostamisega seotud alltöövõtjatele teinud ebamõistliku makse. Nende tegevuste tulemusena tekitas Merks vajaduse anda täisühingule intressita laene, suurendades seeläbi täisühingu kulusid, mis juriidiliselt põhjustavad kasumi vähenemist. Merks ei ole esitanud põhjendusi ning on keeldunud esitamast Ostas celtnieksi nõutud teavet selle kohta, miks tööde kulud on algselt kavandatuga võrreldes märkimisväärselt tõusnud, rikkudes sellega Läti äriseadust.