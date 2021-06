Autopult ei ava ootamatult autouksi? Vaata, millega võib tegemist olla ja kuidas tegutseda

Eelnimetatud kirjeldused võivad viidata olukorrale, kus tegemist on raadiohäirega.

Selliste olukordade lahendamiseks töötab Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametis (TTJA) raadiosageduste järelevalve meeskond, kelle igapäevaseks ülesandeks on sageduste monitoorimine, häirete tuvastamine ja nende lahendamine.

Selliste olukordade lahendamiseks ei piisa muidugi pastakast ja paberist, vaid tuleb kasutada spetsiaalset tehnikat (spektrianalüsaatoreid, peilingaatoreid), mis teevad raadiolained inimsilmale nähtavaks, et probleemi allikani jõuda.

Häireteated on kasvamas

TTJA sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu räägib, et 2020. aastal saabus meile 53 häireteadet ja näha on kerget kasvutrendi, kuna sidetehnoloogiad lähevad järjest keerulisemaks. Väljasõite on palju ja tihtipeale võib kuluda ühe kaebuse lahendamisele mitu tööpäeva, olenevalt nende keerukusastmest. Kõrge prioriteediga on ameti jaoks häired, mis mõjutavad elutähtsaid sideteenuseid nagu 112 numbri kättesaadavus või lennuohutusega seotud teenused.

„Kõige rohkem tuleb muidugi mobiilside häireid ning üldjuhul on põhjuseks isepaigaldatud mobiilside repiiter, mis on soetatud interneti avarustest. Arvatakse, et see teeb levi paremaks, kuid valesti paigaldamisel võib mobiilside levi kaduda tervel külal. Sellise repiiteri kasutamine vajab sagedusluba ning selle paigaldamise ja seadistamise peaksid siiski tegema professionaalid ehk sideettevõtted, kellel tihtipeale on see luba juba olemas,“ selgitas Kulu.

Wifi seade, mis segas üle lahe Soome ilmaradarit