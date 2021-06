Soome restoranikett avab Ülemiste linnakus Eesti suurima restorani

„Kodukontoris töötamine on tänu tehnoloogiale muutunud aina lihtsamaks, kuid selle pikaajaline viljelemine mõjub organisatsiooni kultuurile halvasti,” sõnas Technopolis Ülemiste AS juhatuse esimees Gert Jostov.

„Ärilõuna või lihtsalt kolleegidega koos einestamine on üks levinumaid koosoleku vorme, kus liigub palju olulist informatsiooni, sest sel ajal tuntakse ennast reeglina vabamas õhkkonnas – seal ei lähe kaotsi vahetut suhtlust, nagu juhtub veebikoosolekutel.”

„Soupsteri saabumine Eestisse kuulutab Ülemiste linnakus välja kontorikultuuri taaselustamise ajastu ning ühtlasi pakub uus restoran suurt konkurentsi kogu Tallinna räsida saanud restoraniturule, sest meie juurde on asja ka teiste piirkondade inimestel,” sõnas Jostov.

Soupsteri tegevjuhi Kim Heiniö sõnul on see nende esimene restoran väljaspool Soomet. „Soovime saada Ülemiste City südameks. Selle saavutamiseks peame arvestama klientide tagasisidega ning pidevalt arenema. Me ei püüa inimestele öelda, mida nad sööma peavad,” sõnas Kim Heiniö.