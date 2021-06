Uued piirangute leevendused: suveüritustele lubatakse veelgi rohkem osalejaid

„Leevendused ei tähenda siiski, et võiks ettevaatuse kaotada. Viirus levib endiselt inimeselt inimesele ja ei ole meie keskelt kuhugi kadunud, seega palun käituge vastutustundlikult," ütles peaminister Kaja Kallas. "Eestis on levima hakanud koroonaviiruse India ehk delta tüvi, mis on varasematega võrreldes veelgi nakkavam ning seda tuleb tõsiselt võtta. On oluline teada, et vaktsiinid pakuvad siiski ka delta tüve vastu arvestatavat kaitset. Seega, igaüks annab vaktsineerimisega oma panuse, et Eestis oleks võimalikult vähe COVID-19 piiranguid.“