Elmo Rendi aktsiapakkumise vastu oli ülisuur huvi

„Meie esimese aktsiaemissiooni tulemus näitab investorite suurt usaldust ELMO Rendi tegevuse vastu ja meil on selle üle ääretult hea meel,” kommenteeris Elmo Rent AS-i asutaja ja nõukogu liige Enn Laansoo Jr. „Ühtlasi tõendab aktsiate nii suures mahus ülemärkimine, et keskkonnasäästlik mõtteviis ja rohetehnoloogia lahendused on investorite jaoks järjest atraktiivsem, mis kasvatab meie kindlust veelgi ja on senise töö parimaks tunnustuseks.“