Morgan Stanley tegevjuht saatis karmi sõnumi kodukontoris viibivatele töötajatele

“Kui teil on võimalik minna mõnda New Yorgi restorani, võite tulla ka kontorisse, me tahame teid kontorisse,” ütles Gorman esmaspäeval Morgan Stanley korraldatud finantsteenuste konverentsil.

Gorman sõnas, et pank ei ole veel hakanud dikteerima töötajate tööle tulemise nõuet, erinevalt Goldman Sachsist, mis nõudis esmaspäeval oma töötajate kontorisse naasmist. Siiski rõhutas Goldman enda tugevat suunitlust, mille kohaselt soovib ta, et 1585 Broadway aadressil töötavad inimesed oleksid tagasi enda töölaudade taga.

Kui tööpühaks pole inimesed kontorisse jõudnud, olen ma väga pettunud ning siis on meil juba teistmoodi vestlus,” lisas Gorman, viidates 6. septembril USAs peetavale riigipühale (Labor Day – toim).

Gormani sõnul on pank õppinud pandeemia ajal paindlikumalt toimima, kuid andis mõista, et vaatab viltu palgaliste peale, kes ei töötanud kontoris regulaarselt ning eriti nende peale, kes soovivad tööd teha osariigi väliselt, näiteks Floridas või Colorados. “Kui te soovite saada töötasu vastavalt New Yorgi palgamäärale, peate töötama New Yorgis,” lisas ta.

Eelmise aasta märtsis diagnoositi Gormanil koroonahaigus ning ta taastus täielikult. Alates 2020. aasta juulist on ta tagasi tööl ning suurendanud järk-järgult kontoris veedetud päevade arvu. “Minu juhtimisstiil on olnud omamoodi väga sihilik,” ütles ta. “Alates juulist ühel päeval nädalas. Nüüd olen neli päeva nädalas.”

Gorman ütles, et töötajad, kes asuvad kõrge nakkuskordajaga piirkondades, näiteks Indias, ei pea sealsesse kontorisse minema.

Ta rõhutas ka seda, et kontorisse naasmine on eriti oluline alustavatele töötajatele, kes alles õpivad. “Kontor on koht, kus me õpetame ning kus õpivad meie praktikandid. Me arendame inimesi. Kui loote eeldused, mis peavad silmas edukat karjääri, siis ei tähenda see ainult Zoom’i esitlusi.”

Enam kui 90 protsenti Morgan Stanley kontoris töötavatest inimestest on nüüdseks vaktsineeritud, ütles Gorman ning lisas, et arvab, et see osakaal kasvab 98 protsendini. Pank tegi hiljaaegu koostööd tervishoiuteenuse osutajaga, et pakkuda oma kontorites vaktsineerimist. Morgan Stanley on öelnud, et vaktsineerimise seisu avaldamine on vabatahtlik, erinevalt Goldman Sachsist, kes on volitanud oma töötajaid avalikustama, kas nad on vaktsineeritud.