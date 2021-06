Seitse kasutut fakti

Pixabay

Kooliaasta lõpul on pea mõnusalt täis igasugu eluks vajalikke tarkusi. Siin on mõned faktid energeetika valdkonnast, mis võib-olla ei olegi niivõrd kasutud kui esmapilgul näivad. Kindlasti on võimalik selliste teadmistega vestluse käigus kaaslasi hämmastada või särada mälumängudes, kui juhtub, et just midagi sellist küsitakse. Võib-olla aga viivad need mõtted rändama täiesti uutele radadele.