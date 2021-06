Põhjala pruulikoja koroona-aasta müügitulu oli 3,8 miljonit eurot

Põhjala pruulikoja asutaja ja tegevjuht Enn Parel on hoolimata keerulisest eelmisest aastast optimistlik. "Kõige rohkem mõjutas eelmise aasta tulemusi pandeemia. Aga niipea, kui piiranguid leevendati, leidsid kliendid taas tee Põhjala õllerestorani. Juulis tegime restoranis kõigi aegade tugevaima müügitulemuse. See annab meile kindlust, et nõudlus Põhjala õlle ja teiste toodete järele püsib tugev," kinnitas Parel.

Parel kinnitas, et ettevõttel on ambitsioonikas taastumisplaan. "Kuigi ka 2021. aasta esimesed kuud olid rasked, on müük läinud järsult ülesmäge niipea, kui piiranguid hakati leevendama ning mai ja juuni tulemustega võib juba väga rahul olla," rõõmustas Parel. "Oleme tootearenduses pannud rõhku suurt müügimahtu genereerivatele toodetele ning vallutame üha jõudsamalt ka selliseid segmente, mida on seni peetud suurtootjate pärusmaaks, nagu laagriõlled. Plaanime kasvatada Eestis jõuliselt turuosa ning laiendada ka eksporti."