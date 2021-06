Noblessneri kail enam tasuta istuda ei tohi, pingid on ettenähtud ainult seal asuvate restoranide klientidele

Alates eelmisest nädalast on otsustanud aga sealsed restoranid kehtestada uue reegli, mis ütleb, et Noblessneri kai lähedal olevate restoranide treppidel tohivad istuda ainult restoranikülalised. Nimelt ümbritsevad mereäärseid pinke sildid, et niisama seal istuda ei tohi.

Noblessneri arenduse eriprojektide juht Ann Virkus nõustub, et istumisalade ja pinkide poolest on Noblessner tõenäoliselt Tallinna üks kõige paremini varustatud piirkondi.

Siiski möönas Virkus, et Kai kunstikeskuse ees olev ja tänaseks siltidega varustatud puidust trepistik mere kohal moodustab kõigist Noblessneri sadamakaidest vähem kui veerandiku. "Tänavu on see osa sealsete söögi- ja joogikohtade terrassialast, kuhu tõepoolest on oodatud üksnes nende kliendid. Linnas on väga palju väliterrassidega restorane ja ilmselt ei teki kellelgi küsimust, miks pole seal kohane oma söögi ja joogiga piknikku pidada või niisama istuda," lisas ta.