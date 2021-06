Kaks Eesti juurtega silmapaistvat tehnoloogiaettevõtet sõlmisid omavahel partnerluse

Eesti juurtega Monese oli esimene uudne mobiilirakendus Ühendkuningriikides, mis pakkus alternatiivi tavalistele pankadele. Tänaseks on ettevõte teenused saadaval 14 keeles ja 31 riigis üle maailma ning mõeldud eelkõige inimestele, kes elavad välismaal ja vajavad paindlikku lahendust oma finantside haldamiseks, kuna tavapangad ei suuda taolisi kliente hästi teenindada. Veriffi tehnoloogia roll on muuta sujuvamaks klientide identiteedi kontrollimise protsess ja aidata ettevõttel vastata “tunne oma klienti” põhimõtetele, et vältida võimalikke identiteedivarguseid. Viimane tähendab sisuliselt seda, et inimene esitleb end kellegi teisena või kasutab tema isikut tõendavat dokumenti.