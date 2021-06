Rae vallas kütab kirgi uus planeeritav trammiliin, mis on nii mõnelgi transpordikoridori äärde jääval kohalikul harja punaseks ajanud. Algatati ka ühispöördumine vallale, mis on tänaseks kogunud üle 200 allkirja. Rae valla abivallavanema sõnul oli ette teada, et kelle akna alla tramm tuleb, siis nemad seda toetama ei hakkagi.