Eesti Energia esindaja selgitab: osaleme kindlasti võimalikul vähempakkumisel, aga selle maht ei ole kindlasti 10 miljonit

Puidu põletamine. Foto: Karli Saul

Viimasel ajal on omajagu kirgi tekitanud riigikogu menetluses olevad elektrituruseaduse muudatused, mis on ajanud tagajalgadele nii looduskaitsjad kui ka energeetikasektoris tegutsejad. Liikuma on läinud jutt, et valitsus soovib Eesti Energiale kinkida 10 miljonit eurot, et see saaks Narvas asuvates kateldes puidumassi põletada. Ettevõtte pressiesindaja Priit Luts selgitab, mida suurfirma kogu loost arvab.