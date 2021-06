Kiirenev inflatsioon sööb pangahoiuseid

Aastaga on inflatisoon kasvanud euroalal 0,9 protsendipunkti, tõustes praeguseks 1,4 protsendile aastas. Inflatsiooni kiirenemine on suuremas osas põhjustatud rahapakkumise kõrgest tasemest, varade hindade ja energiahindade kasvust ja kütusehindade kõikumisest.

LHV ökonomisti Kristo Aabi sõnul hakkab pangas seisvatele hoiustele inflatsioon juba negatiivselt mõjuma. "Praeguses nullintresside keskkonnas on igasugune inflatsioon pangas seisvatele hoiustele negatiivse mõjuga. Hoiuseintressid on nullilähedased ehk jäävad igal juhul inflatsioonile alla, mis tähendab et hoiuste ostujõud ajas kahaneb."