Märgiline tehing: pika ajalooga Eesti IT-ettevõte müüakse globaalse haardega makseplatvormile

Läinud reedel lepingule allkirjad saanud tehing on hea näide Eesti start-upkogukonnast ja kuidas läbipõimunud tutvused ja tihe suhtlus IT-sektoris viib suurte diilideni. Antud juhul tõi „Eesti IT-maffia" Tallinnasse ühe ambitsioonikama ja ülikiirelt kasvava pilvepõhise makselahenduste pakkuja Checkouti, mille peakontor ja suurim arenduskeskus on Londonis ning suuruselt teine nüüd just siin.