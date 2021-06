Marchos Saarepera: Robolahingust drooniehitajaks

„Kutsekool on andnud mulle oskused ja kogemused mida ma väga hindan. Sain valikuliselt õppida ka neid asju mis mulle rohkem huvi pakkusid. Meil grupis oli kaaslasi, kes tohutult tahtsid teha, ise initsiatiivi võtta ja see seltskond ka innustas. Pealegi on koolis suurepärane keskkond: õpetajad, suured klassid ja palju erinevaid seadmeid. Kui tavainimene satub kooli mehhatroonika laborisse, siis ta võib ära ehmatada, et mis tehnikat ja nodi on klass täis. Aga kui sinna astub tehnikahuviline, siis lähevad tal silmad särama justkui oleks ta koju jõudnud. Õpetaja Villu on muidugi peamine tehnika fanaatik. Ta laseb õpilastel oma projekte teha ja juhendab ning ei jäta ühtegi küsimust vastamata. Õhtul hilja põlevad veel klassi tuled ja kõik saavad oma projekte nokitseda. Igasuguseid ideid sai katsetatud. Näiteks käisime esimesel kursusel Hollandis, kuhu tulid kokku erinevate riikide kutsehariduskeskuste õppurid. Iga tiim tegi oma projekti ja siis tutvustas teistele. See oli päris äge kogemus,” selgitas Marchos projekte, milles kooli ajal osaletud sai.

Kooli ajal süttis temas ka robootikahuvi. Tegelikult algas see ühest külastusest Tartu MakerLabi, kus kohtus seltskonnaga, kes olid ehitanud võistlusroboti nimega Musi. „See oli pöörleva labaga hirmus elukas ja juba osalenud AHHAA Robolahingus. Ma olin küll YouTube’st videoid vaadanud aga ise tegemine polnud sinnamaani mõttessegi tulnud. Aga tollest hetkest seal MakerLabis tekkis huvi,“ meenutas Marchos.

Samal õhtul sai kursusekaaslastest moodustatud tiim, kuhu peale Marchose kuulusid veel Raido Roog ja Madis Songi, et ehitada oma lahingurobot. Just sel ajal algasid koolis ka igasugused metallitöö tunnid nagu keevitus ja jootmine, ning kõiki neid oskusi läks kohe vaja. Siis tuli mehhaanika ja elektroonika ja jälle sai tiim õpitut katsetada. „Meie roboti nimeks sai Kalli ning valmis sai see napilt enne Robolahingut. See oli üliäge õppimise aeg aga kõige rohkem õpid siis kui sa põrud. Meie esimene robot läks seal lahingus korralikult põlema. Aga ongi hea, sest nii tulid välja vead, mida parandada,“ rääkis Marchos.

2020 aastal oli Kalli parandatud ja täiustatud ning võitis Robolahingu kergkaalu klassis. „Hullult palju kogemusi oleme sellega saanud ja koos arendamisega on see üha huvitavamaks läinud. Nüüd oleme ise koolis väikest viisi mentorid teistele õpilastele. Noorema kursuse mehhatroonikud on kaks tiimi kokku pannud ja võistlusele registreerinud. Üliäge kui see roboti pisik koolis leviks ja tekiks rohkem julgust ja huvi leiutamise vastu. Robolahing lükkus sügisesse ja nüüd on meie tiimidel veel rohkem aega ehitamiseks. Teeme selle asja suuremaks,“ jutustas Marchos entusiastlikult.