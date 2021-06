OTSE | Erikomisjon arutab, kas maaelu kriisitoetuse miljoneid jagati valesti

Arutelu aluseks on Riigikontrolli kontrolliaruanne, millest selgus, et Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) on mitmel juhul jaganud COVID-19-kriisist tingitud mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis ise kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank neile raha ei laena.