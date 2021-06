Börsifirma ostis Leedus kaks tööstushoonet

„Tehingu tingimuste üle oleme pikemalt läbi rääkinud ja leppisime nüüd kokku lõplikes tingimustes, sest fondil oli ostu võimalik finantseerida äsja toimunud aktsiaemissioonist, kus investorite huvi tegi meie kõigi aegade rekordi. Ühel EfTEN -i fondil on Panevėžyses ärikinnisvara ning nüüd oleme uuesti siin, et osta kaks suurepärases asukohas olevat tootmishoonet,” ütles EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatuse liige Viljar Arakas .

Hooned asuvad Via Baltica kõrval, Panevėžyse linna piirides, mis tagab mugava juurdepääsu nii töötajatele kui ka kaubavedudele. Aastatel 2007–2008 rajatud hoonete renditav brutopind on üle 20 000 ruutmeetri ning need on väga sobilikud enamusele kerge- ja koostetööstuse harudele. Vastavalt Panevėžyse üldplaneeringule on kinnistu ümbrusse kavandatud tööstus- ja laonduspiirkond.