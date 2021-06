Eestis on väikelaenude hind Euroopa üks kõrgemaid. On üks lahendus, mis hinnad alla tooks

Martin Läntsi sõnul on Eestis väikelaenud kallid peamiselt seetõttu, et inimesed ei võta eri pankadest võrdlevaid pakkumisi. „Tarbijad peavad praegu ka väikelaenu taotlemiseks igasse panka oma finantskohustuste kohta eraldi info saatma ning see teeb protsessi kohmakaks ja mitte alati ka kõige täpsemaks," ütles Länts.