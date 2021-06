Maailm ootab. Esimesed Eesti miljardärid võivad tekkida juba sel nädalal

Artiklis fintech sektori suurnimeks kutsutav Wise loodab vajutada börsinuppu juba mõne päeva pärast ning seda sündmust on oodatud kaua. Wise'st saab sel moel Suurbritannia üks väärtuslikumaid ettevõtteid selle dekaadi ettevõtteid.

Juba varem on teada olnud, et tegemist on aktsiate otsenoteerimisega, IPOt ei toimu.

Allikate sõnul sõltub täpne aeg viimastest regulaatorite kinnitustest. See tähendab, et sündmus võib lükkuda ka kuu lõppu.

Wise'i klientide arv on üle 10 miljoni ja tehingute maht kuus 5 miljardit. Insiderid arvavad, et ettevõtte väärtuseks kujuneb 9 miljardit dollarit, mis on rohkem kui varem on arvatud. Samas tähendab tehnoloogiafirmade aktsiate volatiilsus pigem seda, et Wise võib võtta algse hinnastamise osas tagasihoidlikuma joone.

Samas on insiderid arvamusel, et väärtus üle 5 miljardi on "peaaegu kindel".

Wise plaanib kasutada ka aktsiate klassifitseerimist, mis annab asutajatele ja varajastele investoritele kontrolli hääletamise teel - see võib tuua kaasa samasuguse segaduse nagu Deliveroo IPO puhul.

See tähendaks, et hääleõigus jääb lisaks asutajatele ka Sir Richard Bransonile., Baillie Giffordile ja Andreessen Horowitzile, mis on Silicon Valley üks juhtivaid investeerimisfirmasid. Wise'i börsile minek võib teha rõõmsaks ka Briti poliitikud, sest on kerkinud suur küsimärk, kui atraktiivne Londoni börs on, eriti tehnoloogiasektori seas.