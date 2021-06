Eesti ettevõtjad on pandeemiast taastumisel Baltikumi kõige optimistlikumad

Covid-19 mõju ettevõtluse väljavaadetele ja kasvupüüdlustele

Viimase 12 kuu jooksul on Covid-19 surunud paljud Euroopa ettevõtted põlvili. Tänaseks on miljonite väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) saatus kaalukausil. Keskmiselt 49 protsenti Euroopa ettevõtetest tunnistab, et nad tundsid selgelt Covid-19 mõju oma tuludele ja rahavoogudele. Eestis väidab sama 48 protsenti.

Juhid üle Euroopa näevad, et ebakindlust jagub veel mitmeks aastaks. Euroopas väidavad umbes pooled, kelle kasum on vähenenud, et tavapärane äritegevus ei taastu enne 2022. või 2023. aastat. Eestlased on Baltimaade ettevõtjate seas kõige optimistlikumad, sest sama arvab vaid 45 protsenti. Lätis on vastav näitaja 49 protsenti ja Leedus 46 protsenti. Paljud Eesti ettevõtted (36 protsenti) on investeerinud oma digiteenuste arendamisse, et reageerida Covid-19 kriisile, eriti on teinud seda VKEd (47 protsenti). Iga kolmas (33 protsenti) suurettevõte on peatanud oma strateegilised investeeringud, kuid suhteliselt vähesed Eesti ettevõtted (14 protsenti) on oma töötajaid koondanud. Poolte Eesti ettevõtete kasum on endiselt madal.

Teisest küljest, hoolimata pandeemia tekitatud ebakindlusest, on Euroopa ettevõtted majanduskasvu ja tuleviku suhtes entusiastlikumad kui aastaid tagasi. Eestis on tulevikuprognoosi suhtes üle poole (52 protsenti) optimistlikud, mis on tervelt seitse protsenti kõrgem kui Euroopa keskmine. Ettevõtete seas on lähikuude prioriteet võlahalduse parandamine. Selle nimel töötab 89 protsenti Eesti ettevõtetest, mis ületab Euroopa keskmist, 83 protsenti.

Kuidas Covid-19 on mõjutanud maksekäitumist

Enamik ettevõtteid on otsustanud likviidsuse tagamiseks kasutusele võtta ennetava lähenemisviisi – 59 protsenti Euroopa ettevõttest väidab, et Covid-19 on motiveerinud neid paremini maandama riske, juhul kui arveid ei tasuta õigeaegselt Eestis väidab sama 58 protsenti, enam levinud on see VKEde (63 protsenti) kui suurettevõtete (49 protsenti) hulgas.