Sunly juht Eesti Energia võimalikust toetamisest: vanasse ideesse uut raha investeerida on rumalus ja riigi raha raiskamine

“Taastuvenergiasse suunatud rahal peaks olema ergutav mõju ehk see peab soodustama uute keskkonnasõbralike elektrijaamade tulekut, mis ei lõpetaks töötamist vahetult pärast toetusperioodi lõppemist. Narva elektrijaamas puidu põletamist lubav seadusemuudatus ei soodusta aga uute keskkonnasõbralike elektrijaamade tulekut, vaid tegu on hoopis ebaefektiivse energia tootmisega. Lisaks ei hoia see kontrolli alla Narva soojahinda, seega jääb riigi plaan väga arusaamatuks,” lisas Lepasepp.

Varasemalt on konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ERR-ile maininud, et suhtub eelnõusse kriitiliselt. Ots ütles, et kui on poliitiline otsus toetada Narva elektrijaamasid, siis see on arusaadav, kuid konkurentsiametile teeb enim muret see viis, kuidas soovitakse toetada.