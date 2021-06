Hoiu-laenuühistu seadus on ajast ja arust, kuid muudatusi valmistatakse ette teosammul

Eesti Panga toonane president Ardo Hansson juhtis juba 2017. aastal tähelepanu, et Eestis puudub finantsjärelevalve hoiu-laenuühistute üle. Vahepeal on rahandusministeerium saatnud kooskõlastusringile mitu eelnõu, mis peaksid järelevalve tekitama, kuid ühtegi neist pole lõpuks vastu võetud.

Niisiis on hoiu-laenuühistute tegevus seniajani teiste finantsteenuse pakkujatega võrreldes võrdlemisi nõrgalt reguleeritud. „Hoiu-laenuühistud on sisuliselt ainus finantsteenuseid osutav ettevõtlussektor, mis ei kuulu finantsinspektsiooni järelevalve alla, vaid põhineb suuresti isereguleerimisel,” ütles rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist Kristen Leppik.

Rahandusministeerium tunnistab, et see on mingil määral probleem.