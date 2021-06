1963. aastal sündinud ja Tallinna pedagoogilise instituudi kehakultuuri erialal lõpetanud Allan Kiili kohta on avalikku infot omajagu. Kiil oli pikalt Harku vallavolikogu liige. Ta on tegutsenud Eesti paraolümpiakomitees ja Harjumaa spordiliidus. Juba aastaid tagasi on ta kõigilt neilt kohtadelt taandunud.

Tema tööalane elu algas spordivaldkonnas, täpsemalt ujumisbasseinis ning võib öelda, et veega oli seotud ka tema kõige tuntum roll.