Suur muutus postipakkide tellimisel Hiinast on rahvusvahelised kaubavood umbe ajanud

„Kogu Euroopas proovivad inimesed oma tellitud kauba enne 1. juulit kätte saada, seega on tellimusi väga palju ja rahvusvaheline kaupade liikumine üsna ülekoormuses ja aeglane,” rääkis Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi. Ta on veendunud, et kindlasti saab olema neid pakitellijaid, kellele deklareerimise ja käibemaksu tasumise kohustus tuleb üllatusena koos tema esimese juulikuus saabuva pakiga.

Nimelt hakkab 1. juulist kehtima Euroopa Liidu direktiiv, mis kaotab ära kuni 22-eurostelt väljaspool euroliitu saadetud pakkidelt senise käibemaksuvabastuse. Juulist peab neid pakke nii deklareerima hakkama kui ka neilt käibemaksu tasuma. Uue korra eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ja tagada EL-i liikmesriikide ettevõtetele euroliiduväliste ettevõtetega võrdsed konkurentsitingimused.

Eesti postifirma rahvusvahelise segmendi juhi sõnul on nii ettevõttesiseselt valnistanud sorteerimiskeskust ja infosüsteeme seda muutust arvestades ette. Ka on tarbijaid juba pikalt teavitatud juulikuisest maksumuudatusest. „Muuhulgas teavitasime inimesi, millal on viimane aeg kolmandatest riikidest kauba tellimiseks, kui soovitakse see enne 1. juulit kätte saada,” lausus Mägi.

Ka on postifirma asunud kaupade mugavamaks deklareerimiseks arendama Minu.Omniva.ee platvormile rakenduse, kus on võimalik saabuvaid saadetisi ja nende andmeid jälgida ja volitada Omnivat enda eest saadetisi deklareerima. „See automaatse andmevahetusega deklareerimislahendus avaneb juulikuu jooksul,” lausus Mägi. Keskkonnas saab kuni 150-euroste ehk tollimaksuga mittemaksustatavate kaupade deklareerimine vaid paari klikiga ning teenustasu on 2,35 eurot.