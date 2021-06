iPhone’ide parandamise tehas kasvab Eestis plaanitust kaks korda kiiremini

Nagu paljud (idu)firmad, nii on ka soomlaste asutatud Swappie alguse saanud isiklikust kogemusest. Nimelt tellis ettevõtte juht Sami Marttinen endale internetist aastaid tagasi kasutatud iPhone’i. Maksis selle eest raha ära ja ootas. Ootama ta jäigi, sest telefon pole siiani kohale jõudnud – Marttinen langes labase pettuse ohvriks. Siis tekkiski tal ja ta sõbral, praegu firma turundusjuhina töötaval Jiri Heinonenil mõte, et kasutatud telefonide ülesputitamise ja müügiga võiks hakata ise tegelema. Ent selle vahega, et kliendid saavad ka päriselt oma tellitud kauba kätte, ning mis eriti tähtis, et n-ö teise ringi telefon oleks ka töökindel.